Ludogorets-Inter, Marotta (Sky): “Eriksen? Non ci sono titolari. Ecco quando torna Handanovic. Messi su Lautaro…”

Non sono mancate le domande rivolte alla presenza di Beppe Marotta dinnanzi alle telecamere di Sky Sport. Il dirigente varesino è stato chiamato a commentare la situazione che sta affrontando l’Inter in questo primo scorcio di 2020, dopo la deludente sconfitta dell’Olimpico nello scontro diretto con la Lazio. Altro caso al centro di eccessive polemiche è poi quello legato a Christian Eriksen, titolare stasera dopo qualche partita iniziata dalla panchina.

Le parole di Marotta che ha parlato anche di Lautaro e Handanovic: “Il blasone dell’Inter è tale che deve ottenere il massimo in ogni competizione. Eriksen? Il desiderio di vederlo è nostro e dei tifosi, ma l’allenatore ha le capacità per valutare il suo inserimento. La stagione è talmente piena che spesso si presenta il problema contrario. Tre competizioni necessitano di una rosa ampia, non ci sono titolari. Handanovic? E’ in fase di recupero da questo trauma, ci vorrà ancora qualche giorno, ma è una valutazione che spetta ai medici. Sarà ristabilito nella prossima settimana, o poco di lì. Messi su Lautaro? E’ motivo di orgoglio per il ragazzo e per quelli che lo hanno portato all’Inter. Il fatto che Messi elogi un suo connazionale, significa che vede in lui qualità e che lo considera un erede. E’ motivo di sprono per lui, avere davanti un campione come Messi non può che essere di aiuto”.

