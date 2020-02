Ludogorets-Inter, Ranocchia raggiunge il traguardo delle 200 presenze in nerazzurro

Nel turnover che Antonio Conte opererà questo pomeriggio nel match di andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets, una menzione speciale va riservata sicuramente nei confronti di quello che dovrebbe scendere in campo con al braccio la fascia di capitano, vale a dire Andrea Ranocchia. Il difensore umbro, infatti, con quella di oggi raggiungerà la presenza numero 200 con addosso la maglia nerazzurra.

Arrivato all’Inter nel mercato invernale del 2011, indossò i colori interisti per la prima volta in campo in occasione del successo contro il Catania in campionato. Dopo 9 anni fatti di alti e bassi, si ritrova comunque ancora al servizio di un club che ha sempre rispettato sia nei panni di capitano prima, che dopo nei due prestiti che lo hanno visto per qualche mese alla Sampdoria e all’Hull City. Rilanciato all’interno dello spogliatoio da Spalletti, sa di avere anche la fiducia e la stima di Antonio Conte che – quando ve n’è stata l’opportunità – non ha mai esitato a lanciarlo nei tre di difesa dal 1′.

