Ludogorets-Inter: tutte le statistiche della vittoria nerazzurra in Bulgaria

L’andata dei sedicesimi di finale di Europa League sorride all’Inter, che alla Ludogorets Arena vince e convince contro i padroni di casa in biancoverde. Il Ludogorets è dovuto soccombere sotto il primo gol con la maglia nerazzurra di Christian Eriksen e l’apporto sempre più decisivo di Romelu Lukaku. Questa gara, però, ha lasciato alla storia anche diverse curiosità statistiche. Grazie all’analisi del sito ufficiale della società Inter.it, scopriamo di cosa si tratta.

In primis, bisogna omaggiare e festeggiare la 200esima presenza con l’Inter per Andrea Ranocchia, capitano per l’occasione; Ranocchia, assieme ai compagni di reparto, è stato protagonista di una buona prestazione difensiva, capace di non concedere nemmeno un tiro agli avversari nel primo tempo: la stessa cosa era successa solo nella sfida al Cagliari.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, bisogna sottolineare la prestazione di Lukaku, autore di gol ed assist. Il belga è il terzo per marcature in trasferta nei cinque maggiori campionati europei (14), dietro solo a Werner (16) e Lewandowski (20). Inoltre, Romelu Lukaku ha segnato in sei gare di fila in Europa League: l’ultimo giocatore a fare meglio in questa competizione (allora chiamata Coppa UEFA) è stato Alan Shearer nel 2005 (otto partite consecutive).

L’Inter si dimostra letale lontano da San Siro: ha segnato in tutte le 16 trasferte stagionali, il che non capitava dal 1984 (17 di fila). Non solo, perchè in queste trasferte sono arrivate ben 11 vittorie: il record del 2006/2007 (12) è vicinissimo. Nella gara con il Ludogorets, inoltre, c’è stato il turnover più ampio della stagione: 7 giocatori diversi rispetto alla sfida alla Lazio.

Infine, diverse note liete per Christian Eriksen: il danese, infatti, ha siglato il primo gol dopo nove tentativi ed ha partecipato a tre reti (due gol ed un assist) nelle sue ultime quattro presenze europee (3 in Champions League con il Tottenham, 1 con l’Inter in Europa League).

