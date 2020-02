Ludogorets-Inter, Vecino (Sky): “Ora sto bene e sento fiducia. Ecco perché a volte rallentiamo”

Uno 0-2 di certo non entusiasmante, ma che permette all’Inter di affrontare la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League con la qualificazione già quasi in tasca. Sono stati i gol di Eriksen e Lukaku, infatti, a consentire ai nerazzurri di superare il Ludogorets nella loro Arena, all’interno di una gara dove nessuna delle due squadra ha entusiasmato. Ai microfoni di Sky, Matias Vecino ha commentato così la vittoria.

Partita – “Sapevamo che non sarebbe stato semplice, in Europa League se la giocano sempre tutti e vogliono fare bella figura. Nel primo tempo abbiamo avuto poca intensità in entrambe le fasi, poi nell’intervallo abbiamo parlato e nella ripresa abbiamo alzato i ritmi. Ci portiamo a casa un buon risultato”.

Meno continuità – “Dipende dalle partite e dei momenti. Nel derby e con la Lazio ci sono stati momenti dove alzare il ritmo e altri dove abbassarlo, dobbiamo essere bravi a gestire i momenti, soprattutto quando siamo in vantaggio”.

Volata finale – “Noi dobbiamo pensare partita dopo partita. C’è un percorso da fare, tra tre giorni giochiamo di nuovo quindi non c’è tempo di pensare troppo avanti. Ora testa alla Sampdoria”.

Condizione – “Sto bene, sento fiducia e fisicamente sto bene, quindi sono contento”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!