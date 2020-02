Ludogorets-Inter, Vrba: “Rigore ridicolo. Fatta una buona partita: aspettiamo il ritorno”

Sconfitta casalinga per il Ludogorets, caduto sotto il colpi di Eriksen – al primo gol con la maglia dell’Inter – e Lukaku, a segno su rigore nel finale di partita. Vince l’Inter a Razgrad anche grazie al sostegno del VAR, al debutto stagionale in Europa League. A proposito del penalty assegnato ai nerazzurri, nel post gara il tecnico dei bulgari Pavel Vrba ha analizzato così il match contro la Beneamata, secondo quanto riportato da topsport.bg.

“Dobbiamo considerare comunque quello che era il valore del nostro avversario così come il secondo gol, nato da un rigore ridicolo che è arrivato dopo il consulto del VAR. Con le nostre azioni in contropiede abbiamo avuto l’opportunità di segnare, infatti abbiamo avuto diverse occasioni. Ovviamente però l’Inter ha giocato meglio il pallone. I ragazzi mi hanno dato le risposte che cercavo. Scelte? I giocatori che si sono visti in campo rappresentavano delle mosse obbligate. Mancava Kesher e lo stesso Georgina. Sfortunatamente, gli infortuni ci hanno impedito di giocare come volevamo. Abbiamo disputato una buona partita. Il risultato non ci piace, ma aspettiamo il ritorno di Milano”

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!