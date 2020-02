Ludogorets, Keseru attende l’Inter: “Per me sarà come un derby. Lukaku-Lautaro speciali, San Siro un sogno”

Intervistato dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, la stella del Ludogorets Claudiu Keseru, 33enne della Transilvania maturato calcisticamente in Francia, ha analizzato la sfida di domani di Europa League contro l’Inter. Pregi e difetti dei suoi compagni ed un commento approfondito sulle qualità dei nerazzurri da parte del talento dei bulgari, già a quota 16 gol stagionali.

INTER – “Sono pronto per il match, per me sarà come un derby… Quando ero piccolo mi piaceva tantissimo il Milan di Van Basten, Gullit e Rijkaard. Nel 1989 avevo 2 anni, ricordo ancora i racconti di mio padre che mi fece qualche anno dopo quella Coppa dei Campioni con lo Steaua Bucarest. Ora non vedo l’ora di poter giocare o magari segnare a San Siro. E’ stato lo stadio di Ronaldo e Sheva, due attaccanti straordinari”

LAZIO-INTER – “Ho visto la partita ed ho ammirato due grandi squadre che non aspettano l’avversario. L’Inter prima del 2-1 non ha corso rischi e la Lazio ha messo in campo un’ottima strategia. I nerazzurri hanno giocatori potenti ed una grande storia alle spalle. Dobbiamo temere proprio tutto”

LUDOGORETS – “Se devo essere sincero dico che non dovrebbero temere nulla… così è più facile per noi sorprenderli. Vogliamo vedere se possiamo competere davvero con i grandi club d’Europa. Di sicuro dobbiamo dare il 150%. In Europa League abbiamo sbagliato solo con l’Espanyol. Abbiamo qualità e organizzazione, sappiamo tenere il controllo del pallone: certo con l’Inter non sarà molto facile…”

STELLA DEL CLUB – “Il mio record di gol è 32 ed ho ancora tempo per farne ancora. Non sento il peso della responsabilità, non mi considero la stella del club. Sono importante come tanti altri: ognuno di noi si occupa degli altri e alla fine il risultato è ottimo. Se pensiamo solo a noi stessi non otteniamo nulla di buono, siamo tutti al lavoro per la squadra”

VITTORIE – “Vincere è sempre difficile perché la pressione è sempre su di noi. Devi alzare il livello, lavorare meglio e fare di più per vincere ancora”

ASSENZA DI HANDANOVIC – “Handanovic è un grande portiere che sa organizzare molto bene i movimenti della difesa e dirigere i compagni. Al di là di chi c’è in porta, per noi sarà importante arrivare negli ultimi 30 metri, crossare tanto, tirare e mettere pressione ai nerazzurri per spingerli all’errore”

ATTACCO NERAZZURRO – “Lukaku e Lautaro sono speciali e sono complementari nel modulo di Conte. Questa è la forza dell’Inter: c’è una punta grande ed una che gira intorno e trova spazi. E c’è anche Sanchez: fortissimo anche se ha giocato poco”

ERIKSEN – “Deve adattarsi senza fretta, io non vedo nessun caso. Conte sa cosa può portare alla squadra: non è certo un problema di qualità, troverà il momento giusto per schierarlo in campo”

