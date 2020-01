L’UEFA inserisce Bastoni tra i migliori giovani d’Europa: con lui anche un ex Inter

Uno rappresenta il presente dell’Inter e viaggia a gonfie vele per conquistarne anche il futuro. L’altro è invece una stella del passato interista, trasferitosi in patria per maturare ed affermarsi di fronte al grande calcio. Parliamo di Alessandro Bastoni e di Zinho Vanheusden, due tra i migliori giovani del mondo. A certificare il loro valore è stata la UEFA che ha inserito i due baby nella lista dei top 50 talenti di cui potremmo sentir parlare nel 2020.

“Dopo una stagione in prestito al Parma, il difensore centrale è tornato in nerazzurro nel 2019. Ha debuttato in Serie A con il suo nuovo club a settembre e si è preso il suo posto nell’Inter” scrive il sito ufficiale dell’UEFA in merito all’esplosione di Bastoni. Con lui anche Vanheusden, ceduto la scorsa estate allo Standard Liegi: “Chiamato Zinho in onore della stella brasiliana degli anni ’90, il centrale lasciò lo Standard da ragazzino per l’Inter prima di far ritorno in patria realizzando un trasferimento record. Oggi sta sbocciando grazie alle gare giocate stabilmente con la prima squadra”. Due talenti che hanno incrociato le strade dei nerazzurri: Bastoni e Vanheusden tra i migliori giovani del mondo secondo l’UEFA.

