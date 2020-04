Luis Alberto: “Lotteremo per lo scudetto, testa già al campionato. In campo siamo come una famiglia”

Non può più nascondersi la Lazio a questo punto della stagione. Vera grande sorpresa del campionato la squadra di Simone Inzaghi si ritrova in lotta con Juventus e Inter per lo scudetto e, qualora dovesse riprendere la stagione nelle prossime settimane, per molti sarebbe addirittura la candidata numero uno alla vittoria finale. Anche il presidente Claudio Lotito ha intuito che questa potrebbe essere l’annata giusta per tornare dopo quasi 20 anni alla vittoria del titolo e proprio per questo motivo sta cercando di affrettare i tempi della ripresa.

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, Luis Alberto è stato chiarissimo sugli obiettivi: “La testa è al campionato, quello che è successo non è colpa nostra. Dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino a febbraio per lottare per il nostro obiettivo. La squadra penso che sia cambiata tanto a livello di mentalità, sono tre anni che siamo tutti insieme, non c’è nessuno migliore del mister per fare questo tipo di scatto mentale. In campo siamo una famiglia, è la cosa più importante per lottare fino alla fine”.

