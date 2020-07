Luis Jimenez: “La mia Inter la più forte degli ultimi vent’anni. Vi racconto il rigore in finale di Supercoppa”

Ex centrocampista di diversi club italiani tra cui l’Inter, Luis Jimenez è tornato a parlare (dopo averlo in esclusiva con noi) della squadra del passato e ha detto la sua su quella di oggi, attualmente nelle mani di Antonio Conte. Ecco le sue parole, rilasciate in esclusiva a SuperNews.

Inter 2007-2009 – “L’Inter, in quegli anni, credo sia stata la squadra più forte degli ultimi vent’anni. Infatti, l’anno dopo i nerazzurri hanno vinto la Champions League. Ricordo un gruppo formato da trenta giocatori, tutti top player. In generale, il livello del calcio italiano in quel periodo era più alto. Poi, a mio parere, ha subito un crollo, anche a livello economico, che ha spinto i giocatori più forti a scegliere altri campionati, come la Liga o la Premier League. Tuttavia, credo che oggi il calcio italiano stia riacquistando il livello di prima. Tornando all’Inter, per me è stata un’esperienza meravigliosa aver giocato con calciatori incredibili”.

Rigore Supercoppa 2008 – “Sì. È stato un rigore davvero particolare, perché se avessi segnato non avremmo vinto la partita, ma se avessi sbagliato l’avremmo persa. È stata una bella emozione, di quelle che ti rimangono dentro per sempre. Credo che a rendere l’Inter più forte rispetto ad altre squadre fosse il bel gruppo di giocatori che eravamo. Era una lotta continua per conquistarsi il posto da titolare, ma si trattava di una sana competizione. Quando una squadra ha una rosa molto unita, è più facile raggiungere gli obiettivi e i successi”.



Inter di Conte – “La considero un’Inter grintosa, che ha bisogno di continuità. Spesso fa delle grandissime partite, per poi calare di rendimento nelle successive. Conte ci sta lavorando, anno dopo anno, e sono sicuro che il prossimo anno i nerazzurri possano lottare per lo Scudetto”.

