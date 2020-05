Luisito Suarez: “Suning? All’Inter per fare soldi. Avrei preferito una gestione italiana”

Luis Suarez è stato raggiunto dai microfoni de Il Giornale. L’ex bandiera nerazzurra ha parlato della situazione del calcio attuale, legata all’emergenza Coronavirus. Nella sua lunga intervista, Luisito oggi 85enne, ha parlato molto di Inter, ricordando grandi giocatori che aveva portato a Milano quando era dirigente. Inoltre, ha espresso un parere sulla società nerazzurra, oggi gestita dal gruppo Suning.

RIPRESA DEL CAMPIONATO – “Oggi, per il calcio, non ci sono alternative ma ritengo che non si debba giocare, è presto, si deve aspettare, agosto, settembre, magari fare come in Olanda, senza assegnare il titolo. Non è la fine del mondo. I calciatori dovrebbero parlare, per tutelare la loro salute. Come si può pensare a una partita senza contrasti, senza contatti? E a porte chiuse poi. Non è football”.

I COLPI DI LUISITO – “Insieme con Mazzola abbiamo portato Pirlo, Seedorf, Frey, Simeone, Zamorano, Silvestre. Ci è sfuggito Ronaldo, il portoghese, che avevo contatto personalmente. Cessione di Pirlo? Fu l’errore più grande. Mi somigliava molto in campo”.

GESTIONE CINESE – “Mi è dispiaciuto vedere l’Inter in mano ai cinesi. Non sono più affezionato come lo ero e lo sono stato da quando sono arrivato in Italia. Ho sperato in una cordata di imprenditori, milanesi e non, ma quando ho visto il centro sportivo di Appiano Gentile, intitolato ad Angelo Moratti, che porta in lettere grandi il nome Suning e, in basso, in memoria, addirittura scritta in inglese, di Angelo Moratti allora non sono riuscito a frenare la rabbia. Questi sono venuti per fare soldi, non conoscono altro, non hanno cultura, non conoscono il calcio, possono cancellare quello che vogliono ma la storia dell’Inter e dell’uomo che l’ha fatta grande e che ha voluto quel centro sportivo, non può essere cancellata da nessuno, anche da chi sta cercando di tornare a vincere tutto. Non vado a San Siro da tempo ma non c’è più quel cuore della grande squadra e del grande club”.



