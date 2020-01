Lukaku: “Le cose vanno bene, avanti così. Vi spiego com’è andata con lo United”. E poi l’aneddoto sui canti dei nuovi arrivati

Il momento, adesso, è un po’ così: nel senso che Romelu Lukaku non trova il gol in campionato da tre partite, e l’Inter – in campionato, sempre – non trova la vittoria da altrettante: ma la prima metà di stagione di entrambi è stato esaltante, e non è un caso se i nerazzurri sono lì a -3 dalla Juventus a giocarsi il titolo nazionale. A parlarne è stato proprio il centravanti nerazzurro, in un podcast di Sky Sports UK a tema calcistico: “Sono contento soprattutto di come stanno andando le cose – spiega – Molto bene, devo soltanto continuare a lavorare giorno dopo giorno e spero di vincere altri titoli”.

L’attaccante è tornato sull’addio al Manchester United e sulle delusioni della scorsa stagione: “Ho dovuto ripensare a tante cose – ha raccontato – L’anno scorso è stato molto difficile per me a livello professionale, le cose non andavano bene e io non stavo dando il mio meglio. Ho dovuto cercare in me stesso quello che mancava e sono arrivato alla conclusione che fosse arrivato il momento di cambiare ambiente. Ho preso la mia decisione attorno a marzo, sono andato dalla dirigenza e ho chiesto di trovare una destinazione per me”. Poi aggiunge: “Non stavo giocando bene: sono successe molte cose e penso che separarsi sia stato un bene per entrambe le parti. Tra l’altro il Manchester United ha dato spazio a tanti giovani così, penso sia stata una decisione win-win”.

Un addio che ha portato alla telenovela estiva e all’approdo all’Inter, in cui, però, Lukaku si è ambientato subito bene. Cosa a cui avrà contribuito, forse, anche il rito iniziatorio dei canti di fronte al resto della squadra: “Ho cantato molto bene – racconta, distribuendo qualche aneddoto su questo – Godin invece non ha cantato: gliel’abbiamo fatta passare perché è un vincente. Il migliore? E’ stato Young. Dovessi dargli un voto, direi 9 o 10″.



