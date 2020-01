Lukaku e la Juventus: “Potevo andare a Torino, ho esultato quando mi ha preso l’Inter. Scudetto? Ecco cosa dobbiamo fare”

Poteva essere la sua nuova squadra, quest’estate: e, invece, la Juventus è diventata per Romelu Lukaku la rivale numero uno in Serie A, da che il centravanti belga si è trasferito all’Inter, e da che l’Inter si è confermata – almeno sino a questo momento – squadra d’alto livello. Ne ha parlato, Lukaku, in un podcast calcistico su Sky Sports UK: “Mercato? Non è tanto divertente o stressante l’ultimo giorno, se sai cosa succederà: è molto più divertente e stressante l’avvicinamento all’ultimo giorno – ha detto il giocatore – Dipende da dove vuoi andare. Prendete quest’estate: sapevo che sarei partito, ma sarei potuto andare sia a Torino (alla Juventus, ndr) che qui a Milano. Io volevo venire all’Inter, e quando il mio agente me lo ha detto ho esultato. Sono più stressanti gli ultimi due giorni, più che l’ultimo: a quel punto sai che qualcosa succederà”.

E ora, come detto, dopo le querelle estive di mercato, alla Juventus è tempo di pensare solamente in ottica di lotta Scudetto: “Sappiamo di non poter commettere alcun errore da qui a fine stagione – continua Lukaku – Stiamo cercando di fare questo, penso che la nostra squadra sia forte, ma non dobbiamo mai pensare di aver vinto alcuna partita. Conte ha vinto, sa cosa si deve fare per vincere. E poi vedremo alla fine come sarà andata”.



