Lukaku a Tiki Taka: “Avevo questa ambizione di giocare all’Inter. Che sfida con la Juventus”

Intervista speciale a Romelu Lukaku. L’attaccante e trascinatore dell’Inter si racconta ai microfoni di Tiki Taka con un intervistatore speciale, l’ex bomber nerazzurro Christian Vieri. “Avevo questa ambizione di giocare in Italia, però all’Inter. Con la Juve è una bella sfida, vediamo alla fine chi vince. La cosa importante per me è lavorare ogni giorno” le parole pubblicate in una breve anticipazione dell’intervista che andrà in onda in versione integrale questa sera durante la trasmissione Mediaset.



