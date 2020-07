Lukaku ad un passo dal record personale: basta un gol per raggiungere i 27 centri stagionali

E’ sicuramente tra i fattori più positivi dell’Inter in questa stagione. Romelu Lukaku è entrato fin da subito nel cuori dei tifosi nerazzurri e lo ha fatto a suon di gol. Arrivato in estate come il grande acquisto in attacco, il gigante belga ha subito risposto alle aspettative dei tifosi. Eppure il suo compito non era facile, cioè sostituire chi per anni di reti ne aveva segnate tante, diventando anche capitano della squadra: Mauro Icardi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la gara di questa sera tra Inter e Verona può significare molto per l’ex Manchester United. E’ a un passo, infatti, dal battere il suo personale record di gol stagionali. Sono 26 i centri nella sua esperienza nerazzurra e ne manca uno solo per arrivare ai 27 raggiunti con la squadra inglese nella stagione 2017-2018. E pensare che il tecnico Solskjaer ha recentemente snobbato il suo ex centravanti, che Antonio Conte ora si tiene sempre più stretto.

