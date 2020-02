Lukaku si racconta: “Adriano e Ronaldo i miei idoli, parlare con loro sarebbe immenso. Il mio primo ricordo dell’Inter…”

Romelu Lukaku ha avuto un impatto senza dubbio positivo con l’Inter e il campionato italiano in generale. Nel giro di poche settimane l’attaccante belga ha conquistato tutti, divenendo subito idolo della tifoseria nerazzurra e uomo squadra per i compagni. La settimana scorsa con la doppietta siglata all’Udinese ha fatto registrare un nuovo record, divenendo il primo giocatore in assoluto ad aver segnato nelle prime undici trasferte in Serie A. In occasione del derby, attraverso i canali ufficiali del club nerazzurro il bomber belga si è concesso in una lunga intervista. Ecco le sue parole: “E’ importante che la squadra si senta bene quando sono in campo e che io trasmetta fiducia. I miei idoli calcistici sono Ronaldo e Adriano, se mi dovesse capitare di parlare con loro sarebbe immenso, sarei molto emozionato. Spero di riuscire a fare almeno in parte ciò che hanno fatto loro, il mio obiettivo è quello di dare il massimo e crescere con questi colori.”

Sui ricordi che ha dell’Inter in passato: “Non dimentico la vittoria dell’Inter per 4-0 nel derby del 2009. Ero appena diventato un calciatore professionista: guardai quel match, il debutto di Sneijder. Rimasi impressionato soprattutto da Eto’o e Milito, ma che gol meraviglioso fece Thiago Motta!”

