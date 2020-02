Lukaku bomber da trasferta: solo in due hanno fatto meglio

Con la rete su rigore nel finale di Ludogorets-Inter, che ha fissato il risultato sullo 0-2, il bomber nerazzurro Romelu Lukaku è andato a segno per la 14° volta in trasferta nel corso di questa stagione. Numeri straordinari, infatti nei 5 maggiori campionati europei solo Timo Werner e Robert Lewandowski hanno fatto meglio, con rispettivamente 16 e 20 reti siglate. L’Inter attraverso i propri canali social ha elogiato questi numeri del centravanti belga, sempre più uomo simbolo di questa Inter: “Romelu Lukaku ha siglato 14 gol in trasferta in questa stagione: solo Timo Werner (16) e Lewandowski (20) hanno fatto meglio nei 5 maggiori campionati europei.”