Lukaku conquista i suoi tifosi su Instagram: “Tornerò all’Anderlecht a 34 anni”

Vietato smettere di sognare in Belgio, soprattutto se a parlare è un attaccante del calibro di Romelu Lukaku. Tifosi dell’Anderlecht già pronti a gioire, il tutto grazie alle parole pubblicate dall’attaccante nerazzurro su Instagram. In diverse stories pubblicate sui social, il calciatore interista ha risposto a tantissime domande dei suoi fan, parlando anche di un possibile addio – anche se lontanissimo – alla Beneamata per tornare in Belgio.

“Quando tornerò all’Anderlecht? Penso a 34 anni. E spero di restarci per due stagioni almeno”. Con queste parole pubblicate su Instagram, Romelu Lukaku ha letteralmente fatto impazzire i tifosi del suo Paese che lo seguono con passione ed adrenalina ogni settimana. Un sogno per la tifoseria dell’Anderlecht entusiasta sul web: i gol e le prestazioni del nove interista hanno davvero conquistato tutti.



