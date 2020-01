Social – Lukaku, lo scherzoso botta e risposta con De Bruyne: “Che assist, brutto figlio di…”. E l’altro: “Preparati per quest’estate”

In fondo, si vogliono bene, e questo è il loro modo di dimostrarlo: sta girando, su Twitter, un divertente scambio tra Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, compagni di squadra nella Nazionale del Belgio, in cui l’attaccante dell’Inter insulta – scherzosamente, beninteso – il calciatore del Manchester City, autore di un pregevolissimo assist per Aguero in occasione dell’ultima vittoria (1-6) dei Citizens in casa dell’Aston Villa.

Il tweet iniziale di Romelu Lukaku è eloquente. Tagga De Bruyne e scrive: “Bruh, you a bad motherf(censura)… what a pass”. Fratello, che passaggio: il concetto è questo, e l’insulto non occorre nemmeno tradurlo. Provocazione colta al balzo da De Bruyne, che risponde: “Preparati per quest’estate”, con evidente riferimento agli Europei in cui anche il Belgio sarà impegnato. Dunque la controrisposta di Lukaku, che cita il tweet di De Bruyne e pubblica una foto di loro due con la maglia della Nazionale: “Yep”, questa la risposta finale.

