Lukaku duro con Villas-Boas: “Non l’ho mai perdonato. Champions? Non la sento mia”

In un’intervista a Het Laatste Nieuws Romelu Lukaku ha parlato della sua passata esperienza in Premier League sottolineando soprattutto il periodo al Chelsea. Il belga ha infatti militato a Stamford Bridge dal 2011 al 2013 scendendo in campo soltanto in dieci occasioni prima di passare all’Everton.

L’allenatore di quel periodo al Chelsea era Andrè Villas-Boas e Lukaku non ha usato mezzi termini contro la sua gestione ricordando l’esclusione dalla lista Champions poi vinta da Di Matteo: “Con Villas-Boas in allenamento non avevo mai un ruolo fisso: una volta facevo il terzino a sinistra, poi a destra. Così non cresci. Ho comunicato più volte al club cosa pensavo. Capisco lo stress per le alte aspettative, ma non doveva trattarmi in quel modo. Con Di Matteo è stato completamente diverso, mi ha coinvolto immediatamente. Sarebbe dovuto arrivare molto prima. Non ho mai perdonato Villas-Boas”.

Lukaku poi ha svelato un particolare aneddoto sulla Champions League vinta dal Chelsea: “Non ho toccato il trofeo con un dito. Perché io non l’ho vinto. Ragiono così da quando avevo undici anni: se non ho contribuito, non è il mio trofeo”.

