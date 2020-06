Lukaku duro: “Donne e uomini di colore: vi adoro! Stanno cercando di abbatterci ma siamo ancora in piedi”

Mentre tutto il mondo afroamericano è indignato per la morte di George Floyd negli Stati Uniti, arrivano numerosi messaggi di solidarietà anche da parte di personaggi sportivi. Oggi nelle sue storie Instagram l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku – da sempre sensibile al fenomeno del razzismo – ha espresso parole dure. Ecco il suo messaggio:

“Care donne di colore: vi adoro! Grazie per mantenere la calma per noi in questi momenti di pazzia che siete costrette ad attraversare! Grazie per essere di supporto mentre siamo spalle al muro… Siete la nostra spina dorsale e apprezzo tutte voi. Cari uomini di colore, vi saluto! Molte persone stanno cercando di abbatterci ma siamo ancora in piedi… Dalla nascita siamo con le spalle al muro ma alcuni di noi ce la fanno lo stesso. È tempo di unire e preparare le nuove generazioni, dobbiamo dire loro che possono essere migliori! Continuate a marciare pacificamente e continuate a diffondere il messaggio. Le vite dei neri contano. F*****o il razzismo”.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!