Lukaku e la passione per il basket, Lingard svela: “Giocava spesso con Pogba. In Nba si sarebbero divertiti”

Romelu Lukaku è uno degli attaccanti più forti in circolazione. Ma come se la caverebbe a basket? Secondo il suo ex compagno di squadra Jesse Lingard, il centravanti belga dell’Inter non avrebbe difficoltà vista la sua enorme stazza.

Il centrocampista inglese del Manchester United ha parlato così di lui ai microfoni di Sky Sports: “Il basket ha degli aspetti tattici e modalità di gioco diverse dal calcio ma come singolo giocatore ti puoi mettere in gioco. Alcuni sono più piccoli ma agili e possono fare bene per la loro squadra, quindi in un certo senso è simile al calcio. Una volta, quando Lukaku era al Manchester United mi ricordo che si era appassionato molto al basket. Era a Miami con Pogba e giocavano molto spesso. Ecco, credo che loro due si sarebbero divertiti in NBA”.

