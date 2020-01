Lukaku e Lautaro, numeri da paura in trasferta: nessuno come loro in Europa

Una vittoria nel segno di Lukaku e di Lautaro. Una doppietta per il centravanti belga, uno solo per il Toro ma di inaudita importanza visto che ha chiuso definitivamente i conti del match disputato questa sera al San Paolo.

La coppia Lautaro e Lukaku viaggia a grandissima velocità, soprattutto lontano da San Siro. Come riportato da Opta, la coppia LuLa è la più prolifica in trasferta nei 5 principali campionati europei, con 16 gol realizzati in totale (10 per il belga e sei per l’argentino). Un tandem da paura.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!