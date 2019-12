Lukaku: “Il periodo all’United mi ha reso più calmo. Razzismo? Bisogna concentrarsi sulla gara e non sul colore della pelle”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, è ospite a Dubai alla conferenza internazionale dello sport. A margine dell’evento è stato intervistato dai giornalisti presenti e ha parlato del suo passaggio in nerazzurro dopo l’esperienza al Manchester United, ma anche del problema razzismo. Ecco le sue parole:

MANCHESTER UNITED – “Il periodo lì mi ha reso più calmo. Non guardo la cosa in maniera negativa, mi ha davvero aiutato mentalmente per essere pronto e per crescere come giocatore e come persona. Non la vedrò mai come una brutta esperienza, perché mi ha aiutato ad essere dove sono oggi“.

INTER – ​”Chiaramente adesso che sono all’Inter ci sono benefici per quanto appreso a Manchester sia dal punto di vista sportivo che non. Mi sono preparato molto e sono molto più calmo. Nella mia testa, c’è molta più serenità e compostezza. Sono una persona che quando le cose non vanno bene, lo mostra attraverso tanta rabbia. Sono più forte dopo l’esperienza al Manchester United“.

RAZZISMO – “Noi come calciatori abbiamo il potere di fare la differenza. Dobbiamo fare una dichiarazione. Quello che è successo a Cagliari per me è stato terribile. È stata la prima volta che mi è successo. Vengo dall’Inghilterra, dove tutto è severo. Perché non possiamo semplicemente goderci la partita? Piuttosto che concentrarsi sul colore o sulla religione di una persona? Questo è ciò che dobbiamo fare. Educare contro questi problemi per aiutarli a sradicarli“.

