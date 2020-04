Lukaku torna sull’ultimo derby: “Vi racconto quell’intervallo: noi sotto due a zero, e Conte tranquillo”

E chi se lo dimentica più, il derby dello scorso 9 febbraio: è vero che l’epidemia di coronavirus abbia polarizzato le attenzioni di ciascuno di noi su altri obiettivi, ma la stracittadina di poco più di due mesi fa è stata la terzultima gara giocata dall’Inter in campionato, nonché l’ultima vittoria dei nerazzurri in Serie A. E che vittoria: sotto 0-2 al primo tempo (sotto i colpi di Rebic e Ibrahimovic), la squadra di Conte riuscirà a rimontare nel secondo tempo con i gol di Brozovic, Vecino, de Vrij e infine lui, Romelu Lukaku.

Proprio l’attaccante belga, impegnato questa sera in una sessione di domande e risposte con i propri follower su Twitter, ha ricordato quella partita – ed in particolare il suo intervallo – come uno dei momenti più motivazionali mai vissuti con un proprio allenatore: “Quando eravamo sotto per 2-0 nel derby contro il Milan, Conte non urlò assolutamente contro di noi – ricorda Romelu – Ma ci disse cosa dovessimo fare e dove potessimo trovare spazi. Poi noi abbiamo fatto il nostro”. Il resto, l’ha sancito il tabellone.



