Sky – Lukaku: “Importante vincere oggi, ora ogni partita è vitale. Abbiamo 12 finali”

Al termine di Inter-Sampdoria, prima vittoria nerazzurra dopo la ripartenza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Romelu Lukaku, autore del gol del vantaggio.

Ecco le parole di Lukaku: “Per me era molto importante vincere oggi. Da adesso alla fine abbiamo 12 finali, ogni partita è la vita o la morte. Ora dobbiamo concentrarci per la prossima partita. Adesso per tutte le squadre le partite sono difficili. La prossima non sarà facile: dobbiamo recuperare e giocarcela. Noi abbiamo fatto una buona preparazione, la squadra è messa bene fisicamente. Dobbiamo crescere“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!