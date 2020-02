CdS – Lukaku, chi fa da solo… fa per due! Spietato e motivato anche senza Lautaro

Riguarderà più volte l’ingenuità commessa nei minuti finali di Lecce Lautaro Martinez, una follia che prima gli è costata l’assenza ad Udine nella scorsa giornata, ma che soprattutto lo terrà lontano dal terreno di gioco nel derby di domenica sera. L’argentino, sebbene il talento smisurato che sta dimostrando in questa stagione, ha ancora bisogno di migliorare sotto l’aspetto del temperamento ed imparare a gestire meglio alcuni momenti della gara.

Contro il Milan, dunque, sarà il solo Lukaku a reggere sulle sue spalle il peso dell’attacco. Al suo fianco, Sanchez è favorito su Esposito, ma è ovvio che i riflettori del Meazza saranno puntati quasi interamente sul 9 nerazzurro. Come scritto dal Corriere dello Sport, l’ex Manchester United anche senza Lautaro ha fatto benissimo: 2 gol a partita contro Genoa, Cagliari ed Udinese. Che siano di buon auspicio in un San Siro da sfatare: delle 6 doppiette firmate finora, 4 sono arrivate in trasferta e 2 in casa. Conte quando Big Rom segna si sente al sicuro visto che nelle 14 partite in cui ha battuto il portiere avversario ha ottenuto 12 affermazioni, 1 pari e 1 ko, quello contro il Barça. Un amuleto!

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!