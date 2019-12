Lukaku meglio di Icardi, Ravezzani è sicuro: “I numeri parlano chiaro: il belga ha dato un’anima a tutto l’attacco dell’Inter”

Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telelombardia, sulle colonne di Tuttosport è tornato a parlare del confronto tra Icardi e Lukaku che anima da inizio stagione i salotti televisivi sportivi, ma non solo. L’Inter in estate ha dato via in prestito l’argentino al Paris Saint Germain e ha portato a Milano il centravanti belga ex Manchester United: chi ci ha guadagnato?

Ecco le sue parole: “L’Inter ha fatto bene a prendere il belga e a mollare l’argentino? Affidiamoci ai numeri. Martedì scorso su Twitter l’account Interhphilly ha pubblicato statistiche riguardanti i due centravanti che prendono in considerazione molte voci determinati per definire il loro vero contributo alle rispettive squadre. Iniziamo subito col dire che, sebbene il primo paragone sia a favore dell’argentino con 13 gol tra Champions e campionato, tutti gli altri indicatori propendono nettamente per il belga. La media tra tiri e gol realizzati è praticamente analoga: 2,30 contro 2,35. Poi però Lukaku prende il largo su altri non meno importanti numeri. Anzitutto stravince nei duelli arei in area: media 2,75 a partita contro 0.7. Idem nei passaggi chiave: 1,25 contro 0.6. Lukaku è molto più bravo di Icardi nei dribbling: 0,8 contro un modestissimo 0,1. Infine il belga è stato 3 volte MOTM contro lo zero del collega. Inoltre nelle mappature delle zone di campo occupate, si evince come Icardi passi la stragrande maggioranza in area avversaria mentre Lukaku spazia su tutto il fronte offensivo, da centrocampo in su. I numeri dimostrano che Lukaku ha dato all’Inter quello che Icardi non è mai riuscito a offrire. Cioè non solo i gol che da soli servono ma non bastano per vincere. Lukaku ha dato un’anima a tutto l’attacco. E scusate se è poco”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!