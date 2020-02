TS – Lukaku, il nuovo re di Milano che ha preso il posto di Icardi ad un anno dalla bufera

L’impatto di Romelu Lukaku in Serie A con la maglia dell’Inter è stato devastante già alla prima stagione. Arrivato su esplicita richiesta di Antonio Conte per migliorare il gioco della squadra, il centravanti belga ha dimostrato di essere molto di più. Innanzitutto un uomo squadra, capace di riuscire a trasmettere quella serenità ai compagni dettata dal carattere carismatico di un gigante buono con grande esperienza alle spalle.

Se qualcuno pensava che in termini realizzativi l’Inter avrebbe rimpianto Mauro Icardi, ormai sono raffronti abituali per Lukaku: dopo la doppietta di Udine il belga era arrivato a 20 gol nelle sue prime 29 presenze ufficiali, senza contare il grande merito di aver fatto crescere il partner offensivo Lautaro Martinez. A due giorni dall’anniversario della rottura tra il club e l’ex capitano argentino, Milano ha davvero trovato nell’ex Manchester United un nuovo re.

Come scritto questa mattina nell’edicola di Tuttosport, in tanti ad inizio stagione stavano aspettavano al varco Lukaku per dimostrare che il club aveva sbagliato con Icardi. Romelu, invece, sta scrivendo un’altra fantastica storia.

