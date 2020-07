TS – Lukaku punta Milito, con 30 gol è come il principe: i numeri

Antonio Conte ha fatto tanto per averlo. In molti si chiedevano se fosse l’acquisto giusto per l’Inter, sopratutto nel post Icardi, che di gol comunque ne ha fatti. Marotta lo scorso agosto ha quindi deciso di accontentare il proprio tecnico e portare Romelu Lukaku a Milano. Il belga sta ripagando tutta la fiducia datagli da Conte e dallo stesso Ad nerazzurro. In campionato è arrivato a quota 21 gol, 27 contando anche Champions e Coppa Italia. È il primo giocatore a segnare almeno 13 gol in trasferta al primo anno in serie A. Insomma i numeri sono dalla sua parte. Soprattutto uno. A Lukaku infatti mancano solo 3 gol per eguagliare il numero di reti segnate da Milito l’anno del Triplete.

Contando che mancano ancora 4 giornate di campionato, più la sfida con il Getafe e le altre eventuali partite di Europa League, l’obiettivo sembra essere alla portata del numero nove nerazzurro. Arrivando a quota 30 sarebbe terzo, insieme al Principe, dietro soltanto a Eto’o primo con 37 gol e al Fenomeno Ronaldo con 34 marcature. Arrivando fino alla fine della competizione europea ci sarebbe anche spazio per raggiungerli, ma per ora meglio accontentarsi e pensare partita dopo partita.

