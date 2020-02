Lukaku racconta: “Vidi la finale con la Lazio di Coppa UEFA: da lì sognai di giocare nell’Inter!”

Romelu Lukaku si racconta. Nella settimana che porta al derby di Milano, il gigante belga ha parlato a Tiki Taka ed ha raccontato sia quando è nato il suo affetto per l’Inter che della stima che prova verso Zlatan Ibrahimovic, che avrà modo di affrontare proprio domenica sera. Ecco le sue parole.

Tifo per l’Inter – “Il gol nel derby è stata un’emozione grande, per me giocare in Italia e all’Inter era un sogno. La prima finale che ho visto era Inter-Lazio in Coppa Uefa, per questo avevo l’ambizione di giocare in Italia e all’Inter”.

Ibrahimovic – ” È un grande campione, ho solo rispetto per lui. Quando era a Manchester, i suoi consigli per me erano la cosa più bella. Ibra è un grande professionista, lavora ogni giorno a 38 anni. E’ un giocatore e grande lavoratore”.

