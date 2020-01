Doppietta in Coppa Italia, Lukaku fa 13 su 13: Big Rom ha segnato in tutte le competizioni tra club e Belgio

Romelu Lukaku ci ha messo poco per conquistare l’Inter: il centravanti belga, dopo un iniziale periodo di adattamento al calcio italiano, è tornato ad essere quel giocatore ammirato in Premier League con la maglia dell’Everton trascinando la squadra nerazzurra a suon di gol in questo periodo di stagione.

Con la doppietta siglata martedì sera contro il Cagliari negli ottavi di Coppa Italia, Lukaku ha trovato la via del gol nella 13esima competizione disputata fin qui in carriera. Dalla Jupiler Pro League belga alla Serie A, passando per la Champions League e per i Mondiali: per Lukaku non fa differenza, perché non è mai rimasto all’asciutto.

18 gol realizzati in 25 presenze stagionali e l’ombra di Mauro Icardi spazzata via. Solamente un certo Samuel Eto’o ha fatto meglio dell’ex Manchester United dopo le prime 25 partite stagionali. Il camerunese nel 2010-11, un anno dopo il Triplete di Mourinho, arrivò a 21 gol a questo punto della stagione. Il belga ha pareggiato Icardi edizione 2017-18, il primo anno della gestione spallettiana, il Maurito del 2016-17 (17 gol) e Lautaro, quest’anno già a 15 reti.

