Inter-Milan, Romelu Lukaku tra i grandi della storia nerazzurra: il singolare primato del belga nei derby di Milano

E’ la conferma dell’ovvio, del risaputo, ma un record fa sempre notizia anche perché c’è chi di mestiere è incaricato di scovare nuovi record da attribuire a questo o a quel calciatore: la notizia è che Romelu Lukaku, tanto per cambiare, con il gol di questa sera al Milan, si è attestato un altro primato. Nella fattispecie, trattasi di un primato condiviso con altri cinque giocatori, anche se per motivi meramente temporali: sono arrivati prima gli altri, insomma. Però ecco il dato, che Opta rende prontamente noto al fischio finale di Inter-Milan: Lukaku è il sesto giocatore straniero dell’Inter, nell’era dei tre punti, ad aver segnato nei primi due derby contro i rossoneri.

La sequenza va letta integralmente, non si possono saltare pezzi: la statistica riguarda i soli stranieri e i soli giocatori interisti, e l’arco di tempo preso in considerazione è quello dei tre punti a vittoria (cioè dal 1994 ad oggi, ventisei anni). Prima di Lukaku, ce l’avevano fatta giocatori del calibro di Youri Djorkaeff, Ronaldo, Diego Simeone, Zlatan Ibrahimovic (questa sera in campo nel Milan) e Diego Milito. Nomi non da niente, cui si aggiunge – ora – un altro attaccante che, sino a questo momento, ha dimostrato di essere perlomeno bravo. O forse anche qualcosa in più.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!