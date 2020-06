TS – Lukaku alla caccia del record personale: 27 gol stagionali nel mirino

Romelu Lukaku è sicuramente una delle note più liete nella stagione nerazzurra. L’attaccante belga ex Manchester United, con la rete alla Sampdoria, ha raggiunto quota 18 gol in Serie A, ma tra tutte le competizioni il conto sale a 24. Come riporta Tuttosport, però, l’ex Chelsea ed Everton punta più in alto.

L’attuale record personale di Lukaku risale alla stagione 2017/2018, la sua penultima ad Old Trafford: 27 gol, tra Premier League, Champions League, Supercoppa Europea e coppe inglesi. Il traguardo, dunque, sembra avvicinarsi: Romelu Lukaku va a caccia del proprio record di gol già dalla sua prima stagione con la maglia nerazzurra.

