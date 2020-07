Lukaku segna ed esulta in onore del fratello Jordan: “Happy Birthday blood!”

L’Inter ha trionfato nella trasferta del Marassi, riportandosi così in seconda posizione in solitaria. Nel 3 a 0 finale contro il Genoa, sono state decisive le reti di Romalu Lukaku, autore di una doppietta e Alexis Sanchez. Il gigante belga ha raggiunto il suo record personale di gol stagionali, arrivando a quota ventinove centri.

L’attaccante nerazzurro, dopo aver siglato il gol del vantaggio di testa su assist di Biraghi, ha esultato omaggiando suo fratello Jordan. Oggi, infatti, il calciatore della Lazio compie ventisei anni, e Romelu lo ha ricordato con un gesto commovente: “You mean the world to me”.