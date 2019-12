Lukaku: “Segno ma la gente ha sempre dubbi su di me. Inter? Qua per ricominciare da zero. Ecco cosa mi ha detto Cristiano Ronaldo…”

Lunga intervista rilasciata al New York Times da parte di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, grande protagonista nella vittoria contro il Genoa ha toccato diversi temi, tra cui quello del razzismo. Ecco le sue parole: “In questo tipo di situazioni mi sono sempre detto: “Segno, vinco e torno a casa”. Mi sono trovato tante volte con questa situazione, cerco di portare la mia rabbia sul campo da gioco”.

Dallo United all’Inter ed il rapporto con Pogba – “In Australia dissi a Paul che allo United avevo finito. Su di me è sempre stato un “Sì, ma…”. Segnai al Real Madrid nella Supercoppa Europea, ma sbagliai anche un gol. E tutti parlarono solo del mio errore. Nella mia prima partita in Premier League segnai contro il West Ham e tutti dissero: “Sì, ma…”. Da lì ho cominciato a pensare a cosa avrei fatto. Un anno allo United ha cancellato gli otto precedenti: io e Pogba siamo stati incolpati per la caduta dello United”.

Sulle sue qualità – “Non si parla mai della mia abilità quando sono paragonato ad altri attaccanti. Il mio dribbling è buono: posso fare un doppio passo, posso saltare un avversario. Ricordo un commento di un giornalista che diceva che lo United non avrebbe dovuto prendere Lukaku perché non è un calciatore ‘intelligente’. Giocatori come Thierry Henry, Nicolas Anelka, Marcus Rashford, Anthony Martial sono considerati sempre tecnici e di qualità. È solo che alcuni giocatori sono sempre visti in un modo particolare”.

Sull’Inter – “Sono venuto qua per ricominciare da zero, ricostruire la mia reputazione. Il Regno Unito era stato buono con me, ma ho dovuto rimbalzare”.

Cristiano Ronaldo – “Mi ha detto che questo è il campionato più difensivo e più duro del mondo. Ha detto di aver segnato gol ovunque, ma questo è stato il posto più difficile per farlo. E se Cristiano Ronaldo pensa che sia difficile, allora deve essere davvero difficile. È più difficile dell’Inghilterra, Il calcio è più intenso lì, ma qui è un altro modello di gioco”.

