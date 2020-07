Contro il Genoa è un Lukaku-show! Nel mirino Ronaldo, a quota 25 gol nella prima stagione all’Inter

Basta una doppietta, un’altra dopo quella rifilata al Genoa, e possiamo ricordarlo per diversi anni; con una tripletta, invece, diventa epocale. Romelu Lukaku si gioca un ruolo nella storia dell’Inter con queste ultime due gare di campionato: al momento, il belga viaggia a 23 gol, a -2 da Ronaldo e a -3 da Nyers nella classifica dei marcatori alla prima annata in nerazzurro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport e Tuttosport, inoltre, il belga non aveva mai segnato così tanto in carriera. I 29 gol stagionali in maglia Inter, infatti, sono il suo record personale: superati i 27 dell’annata 2017/2018 con il Manchester United. Dopo aver superato Milito ed Amadei, ora per Lukaku arriva un’altra sfida; niente, però, sembra impossibile con il gigante buono in campo.

