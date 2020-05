Lukaku: “Stare al fianco di Drogba e Anelka al Chelsea è stato fondamentale per la mia crescita”

Romelu Lukaku durante una diretta streaming con Bleacher Report, è tornato a parlare della propria esperienza in Premier League, più precisamente del proprio approdo nel calcio che conta, quando, appena 18 enne, sbarcò al Chelsea al fianco di campioni di primissimo piano.

Lukaku ha ricordato: “Avevo solo 18 anni, solo tre mesi prima avevo finito le superiori e mi ero diplomato e poi mi ritrovai a Londra per un club come il Chelsea. Il primo giorno incontrai Drogba che faceva fisioterapia e mi prese subito sotto la sua ala. Parlavamo ogni giorno, prima e dopo gli allenamenti, Anche Anelka fu fondamentale nella costruzione del giocatore e dell’uomo che sono oggi. Erano loro a fare la differenza, più che l’allenatore: avevano una mentalità in grado di fargli scegliere quando vincere una partita. Una esperienza fondamentale per me, vederli vincere la Champions mi è servito moltissimo per diventare ciò che sono oggi”.

