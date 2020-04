Lukaku inserito nella Top 11 del Belgio secondo HLN: “Le sue statistiche schiacciano tutto e tutti”. La formazione completa

Niente da far tremare i muri, in realtà, solo una spigolatura per ricamare su un fatto semplice e apparentemente lapalissiano, che, in termini tecnici, può essere riassunto così: Romelu Lukaku è bravo. Lo confermano anche dalle parti di HLN (un giornale belga, l’Het Laatste Nieuws), dove due giornalisti appositamente interpellati hanno vergato il miglior undici di tutti i tempi della Nazionale belga (uno ciascuno), e – indovinate un po’ – in una delle due formazioni titolari figura anche il nome del gigante dell’Inter.

E’ una cosa, beninteso, che di tanto in tanto si fa in tutti i giornali: e, nel caso, HLN ammette pure che si tratta di un’imitazione del miglior undici dell’Olanda stilato giorni fa dall’Algemeen Dagblad, un giornale appunto olandese. Un focus giornalistico senza pretesa di esaustività, un gioco. Intanto, però, Lukaku compare nella formazione belga scelta da Rudy Nuyens (che tra l’altro, commenta: “Le statistiche di Lukaku schiacciano tutto e tutti”), in coppia d’attacco con van Himst (ex Anderlecht). La formazione è un 4-4-2 che vede la presenza – tra gli altri – anche di de Bruyne, Hazard e Kompany. L’altro giornalista, Alain Ronsse, mette Lukaku solo in panchina. Pazienza. Entrerà nel secondo tempo.

FORMAZIONE NUYENS: Preud’homme; Gerets, Kompany, Albert, Vertonghen; Ceulemans, van Moer, de Bruyne, Hazard; van Himst, Lukaku. All. Thys

FORMAZIONE RONSSE: Preud’homme; Gerets, Kompany, Albert, Thissen; de Bruyne, van Moer, Witsel, Hazard; Ceulemans, van Himst. All. Goethals

