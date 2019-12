Opta – Lukaku nella top 3 per media gol in Serie A nell’ultima decade. Al primo posto una sorpresa

A dispetto delle critiche delle ultime settimane per via degli errori sotto porta commessi contro Roma, Barcellona e Fiorentina, Romelu Lukaku nell’ultimo turno di campionato ha scelto di congedarsi dal 2019 con una doppietta straripante ed un assist sul Genoa. Non solo, però, la prestazione del belga ha zittito le critiche, anche snocciolando alcuni numeri, in termini realizzativi in reazione alle presenze sin qui registrate, questi ultimi giocano a favore dell’ex Manchester United.

Grazie alla classifica stilata dai dati Opta, è possibile scorgere il nome di Romelu Lukaku nella top 3 dei calciatori con la media realizzativa più alta in Serie A nell’ultima decade, ovviamente con più di una presenza in campionato. Tenendo presente il periodo 2010-2019, Cheick Diabaté è quello con la miglior media gol in Serie A: 0.73, con otto reti realizzate in 11 partite. Seguono con la media di 0.71 Cavani e Lukaku, mentre più in basso si fermano Ronaldo e Ibrahimovic (0.69).

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!