Lukaku torna a parlare di razzismo: “Adoperiamoci per cambiare questa situazione”

Il razzismo ma anche tante riflessioni importanti tra difficoltà e passato. Romelu Lukaku ha scelto di raccontarsi in occasione del Globe Soccer insieme a due colleghi illustri come Pjanic e Joao Felix. Il gigante nerazzurro ha parlato dell’importanza dei social nel mondo del calcio, descrivendo poi alcuni lati del suo carattere mutati proprio a Manchester: “Noi calciatori abbiamo una responsabilità importante. Io cerco di dare sempre un senso positivo alle cose, anche quando i risultati non lo permettono. Occorre un aiuto a tutto l’ambiente, in particolare alla squadra”.

Sullo United, Lukaku risponde così: “A Manchester non sono mancati i passaggi negativi e lì ho imparato tanto. Prima ero più impulsivo, ora cerco di gestire al meglio determinate situazioni. Dalle difficoltà puoi imparare a trarre il meglio”. Doveroso anche il suo discorso sul caos razzismo: “Bisogna adoperarsi anche per cambiare questa situazione. Balotelli a Verona si è fermato e ha fatto bene: bisogna mandare dei segnali. Credo che la ricetta inglese sia quella giusta: lì sono molto severi”. In chiusura di intervento, il retroscena sul piccolo Romeo e sul viaggio in Africa in programma nei prossimi mesi: “Mio figlio ha un anno, ho pubblicato una sua foto ma credo che non lo farà più. E’ bene che cresca con il mio aiuto per gestire la sua immagine. Africa? Non ci torno da 23 anni ma l’anno prossimo andrò in Congo, la mia terra d’origine. Lì c’è tanto da fare”. Un Lukaku a tutto tondo quello che si racconta al Globe Soccer: passato, presente e la speranza di un futuro migliore da parte del belga.

