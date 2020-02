Opta – Lukaku si esalta lontano da San Siro: infranto un record nell’era dei tre punti. E ora i big match

Se cerchi un conquistatore, puoi citofonare a casa Lukaku: e le statistiche in trasferta di Romelu Lukaku in trasferta – che si sommano a diverse altre statistiche, di altro genere, quest’anno – ti daranno ragione, perché i numeri che Opta Paolo mette in evidenza sul rendimento dell’attaccante belga lontano da San Siro sono semplicemente indicativi di quello che è il trend generale della stagione nerazzurra e di quella dello stesso centravanti. E cioè: 12 gol nelle prime 11 trasferte di campionato, un primato che nessuno – nell’era dei tre punti per vittoria – aveva mai fatto registrare in Serie A.

Frantuma questo record, Lukaku, per il quale vale la pena menzionare il fatto che sono solo due le trasferte di campionato di questa stagione in cui il belga non sia riuscito a mettere a segno almeno una rete: la prima lo scorso 28 settembre contro la Sampdoria a Marassi (non giocò titolare, ma entrò a partita in corso) e la seconda lo scorso 15 dicembre a Firenze (dove giocò l’intera partita). Il resto, è tutto uno sciorinamento di reti: doppiette contro Milan (il derby d’andata si disputò ufficialmente in trasferta), Sassuolo, Bologna, Napoli e, oggi, Udinese, oltre ai gol contro Cagliari, Brescia e Torino. All’appello, ora, mancano ancora otto trasferte: sulla strada ci saranno delle non banali Lazio, Juventus, Roma e Atalanta. E Romelu Lukaku, ecco, non pare troppo intenzionato a fermarsi qui.

