Social – La Uefa celebra Lukaku: un gol da brividi nel giorno del suo compleanno

Calma, calma, calma! Tutti ricorderanno il gol di nella partita contro lo Slavia Praga di fine novembre. Come molti ricorderanno anche la telecronaca di Adani che, come in occasione di altri gol nerazzurri, ha regalato alcune perle nei suoi racconti. Anche la Uefa ci tiene a celebrare il compleanno di Lukaku. Sul profilo ufficiale Twitter della massima organizzazione europea di calcio è stato infatti pubblicato il video del gol in Champions League valso il vantaggio del 2-1 contro la formazione ceca. Senza telecronaca ovviamente. Partita che vide Romelu protagonista con due assist, di cui uno da favola con l’esterno sinistro per il compagno di reparto e amico Lautaro Martinez, e un gol, proprio quello del video. “Buon compleanno, Romelu Lukaku”, scrive l’Uefa.

Quel gol, come è facile ricordare, servì molto per il morale della squadra ma poco ai fini del passaggio del turno. Due settimane dopo ci fu infatti il ritorno contro il Barcellona che condannò la Beneamata all’Europa League.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!