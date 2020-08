LuLa come Nyers-Wilkes: la coppia a caccia della storia. Inseparabili in campo e fuori

70 gol stagionali per una coppia d’attacco – soprattutto ai tempi odierni – sono praticamente impossibili da raggiungere. Il record della storia dell’Inter appartiene al duo Angelillo-Firmani del 1959, ma Romelu Lukaku e Lautaro Martinez vogliono comunque entrare nella storia. Grazie alle 4 reti di lunedì sera contro lo Shakhtar Donetsk hanno raggiunto quota 54, al secondo posto di questa speciale classifica al pari di Nyers-Wilkes.

Ora l’obiettivo è superare le 54 reti e portare l’Inter alla conquista di un trofeo europeo 10 anni dopo. La coppia ha feeling dentro ma soprattutto fuori dal campo. Come si legge su La Gazzetta dello Sport Lukaku è stato molto vicino al suo partner d’attacco nel momento difficile della stagione che ha vissuto l’argentino, quando in campo appariva nervoso e quando si è visto scavalcato da Alexis Sanchez. Il belga ha preso il Toro sotto la sua ala protettrice ed ora – insieme – vogliono portare l’Inter sempre più in alto.

