Luppi, l’ex Venezia racconta Recoba: “Per Novellino era il Cigno. Giocare per lui voleva dire divertirsi”

Ha scelto di confessare a Gianlucadimarzio.com segreti e particolari della sua esperienza a Venezia condivisa con Alvaro Recoba, il Chino che oggi compie 44 anni. Un soprannome valido per tutti, tranne che per la sua prima parentesi in laguna. A mettere a nudo questi particolari è Gianluca Luppi, ex capitano degli arancioneroverdi di Novellino. Ed è proprio il mister, alla prima settimana dell’uruguaiano tra le fila dei Leoni Alati, a regalargli un nomignolo particolare.

SOPRANNOME – “La prima settimana di allenamento Novellino continuava a chiamarlo cigno. Mentre correvamo ci veniva da ridere, così dopo un po’ gliel’abbiamo detto. ‘Mister guarda che si chiama Chino!’. Ma il mister ci disse che per lui era lo stesso. E alla fine gli ha regalato un cigno in vetro di Murano per farsi perdonare”.

LANCETTE – “Quelle dell’orologio? In realtà aveva problemi con quelle della bilancia. Era un ragazzo semplice Alvaro, di compagnia e con tanta voglia di fare bene. Ma doveva stare attento al peso: tendeva ad ingrassare. Per lui giocare voleva dire divertirsi. E gli è bastato un attimo per dimostrare di essere un campione vero”

RECOBA E VIERI – “All’Atalanta ero con Bobo. Loro due insieme? Non l’avrei mai immaginato quanta strada avrebbero fatto. Christian era un ragazzone. Ma quanto era ostinato. Mi ricordo che lavorava in continuazione per migliorare con i piedi, lì dove sapeva che avrebbe potuto fare la differenza. Curare il dettaglio: questa era la costante dei miei compagni fuoriclasse. E devo dire che ne ho avuti parecchi”

PUNIZIONE – “Ne ricordo una di Recoba ad Empoli da centrocampo: gli urlavamo mettila, mettila dentro. Invece ha tirato e siamo corsi ad abbracciarlo. L’arrivo di Recoba a Venezia ci ha davvero fatto fare un altro campionato. Già era un gruppo fantastico, il Chino ha aggiunto quel tasso di qualità che ci ha permesso di fare la differenza”

