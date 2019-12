Madonna deluso dopo il ko in Coppa Italia: “Zero alibi: in certe gare c’è bisogno di cuore”

Deluso ed amareggiato per la sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone, formazione di Primavera 2, il tecnico dell’Under 19 nerazzurra Armando Madonna ha commentato così il brutto ko dei suoi: “Ci tenevo particolarmente a questa competizione – racconta a sito ufficiale dell’Inter – e purtroppo siamo stati eliminati. Abbiamo giocato una brutta partita, con presunzione e con l’atteggiamento sbagliato. Mentalmente siamo arrivati scarichi, anche se l’avevamo preparata nel verso giusto analizzando le difficoltà che avremmo incontrato. Non ci sono alibi, abbiamo sbagliato tutti: sono dispiaciuto soprattutto per tutto quello che c’è intorno a questa squadra, ovvero tanti ragazzi che lavorano ogni giorno per ottenere dei risultati”

Prossimo obiettivo della Primavera interista il match contro la Dea: “Contro l’Atalanta sarà un match importante e dovremo essere bravi a reagire mentalmente, imparando da queste sconfitte per ripartire più forte. I ragazzi devono capire che se non ci mettono determinazione non portano a casa nulle: bisogna metterci cuore e passione, e oggi sono mancati a tutti”. Giornata amara per l’Under 19 dei nerazzurri: ko con il Frosinone ed addio alla Coppa Italia.

