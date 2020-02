Inter Primavera – Madonna: “Gara interpretata bene, è merito di tutti. Ecco cosa spero per la Youth League”

E’ un 3-0 netto quello con cui l’Inter Primavera supera i pari categoria del Genoa, rilanciandosi al terzo posto dietro ad Atalanta e Cagliari, le due vere dominatrici del girone dei nerazzurri. Alla fine della partita, ai microfoni di inter.it, ha parlato il tecnico interista, Armando Madonna: “Nelle ultime partite avevamo avuto difficoltà nei primi tempi, oggi invece è andato tutto per il meglio – ha dichiarato – Probabilmente era anche una questione fisica. Abbiamo affrontato bene il match odierno, siamo riusciti a proporci in avanti con buone giocate e a sfruttare le occasioni avute”.

Sul nuovo acquisto Martin Satriano, il giudizio di mister Madonna è positivo: “Sono molto contento di lui, ma anche di tutti gli altri – sono le parole di Madonna – Martin è entrato subito nell’idea di gioco che abbiamo, questo grazie anche ai suoi compagni. In Europa ci mancherà Mulattieri, quindi è importante che tutti si facciano trovare pronti. La Youth League? Dobbiamo pensare prima al Bologna per recuperare qualche punto in campionato. La visibilità per i ragazzi è importante, ma al momento siamo totalmente concentrati sul prossimo impegno. Fisicamente siamo crescendo, speriamo di arrivarci nel nostro momento migliore”.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!