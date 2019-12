Madonna racconta Esposito ed Agoumé: “Non prontissimi, ma che talento”

Sarà un’Inter giovane quella che scenderà in campo domani pomeriggio alle 18.00 contro il Genoa: a cause delle tante assenze infatti, i nerazzurri hanno le scelte contate e dovrebbero partire titolari due ragazzi della Primavera, Sebastiano Esposito e Lucien Agoumé.

Classe 2002 e gran talento, i due calciatori saranno i protagonisti di domani e giocheranno davanti ad un pubblico ed uno stadio abbastanza esigente come San Siro. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico della Primavera Armando Madonna ha parlato proprio di Esposito ed Agoumé: “Non sono prontissimi per giocare, soprattutto nell’Inter. Devono crescere e devono pensare che stanno avendo una grande fortuna: anche solo allenarsi con i grandi può aiutarti a mettere le basi per fare questo mestiere. Perché arrivare in alto non è facile, ma restarci è ancora più complesso. Le doti che si notano subito in Esposito sono la sfrontatezza, il fatto di non avere mai paura. Ma anche l’alta qualità tecnica, la facilità di tiro e di calcio. Agoumé è veloce di testa, difficilmente perde palloni, sa cercare sia la giocata verticale per le punte che quella esterna. Gioca sempre con grande tranquillità”.

