Maffei bacchetta Lautaro: “Andare al Barca? Una sciocchezza, lì non sarebbe una primadonna”

Fabrizio Maffei, storico giornalista e conduttore della Rai, ha parlato a TuttoMercatoWeb dei cambiamenti del calcio italiano post Coronavirus e del mercato nerazzurro che sarà inevitabilmente influenzato dalla telenovela Lautaro-Barca.

Maffei ha dichiarato: “La ripresa del campionato potrebbe comunque essere a favore della Juventus. I bianconeri con i 5 cambi infatti possono sfruttare la loro enorme rosa di grande qualità, a differenza di Lazio e Inter. Certo i ragazzi di Inzaghi avranno solo il campionato, ma le sostituzioni saranno molto pesanti. Il famoso algoritmo? Credo sia un paracadute, una cautela. In caso riparta l’epidemia o al primo contagio di un calciatore, si stoppa tutto e si usa l’algoritmo per dare le squadra che parteciperanno alle coppe alla Uefa. Semplice”.

Su Lautaro poi dice: “Credo che, nel caso abbia già scelto di lasciare l’Inter per andare al Barcellona, faccia una sciocchezza. Qui è protagonista, è uno dei fulcri dell’ambizioso progetto di ricostruzione, una primadonna. Alla corte di Messi invece sarebbe uno dei tanti, dovrebbe sgomitare per trovare posto, facendo probabilmente tanta panchina. Finirebbe per rimpiangere i tempi da uomo squadra all’Inter“.

