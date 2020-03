Da Nike a… Adidas? La nuova maglia dell’Inter c’è chi la immagina così

Missione: massimizzare i ricavi. La rivoluzione Suning all’Inter ha già portato risultati importanti con un bilancio che è entrato in una nuova era, ma gli scossoni non sono finiti e la proprietà è al lavoro per individuare nuovi piani di sviluppo. Le prime voci sotto la lente d’ingrandimento sono quelle relative ai ricavi derivanti dal main sponsor e dallo sponsor tecnico, decisamente distanti dagli altri top club europei.

Per questo motivo i dirigenti nerazzurri stanno ragionando sulle possibili separazioni da due partner storici come Pirelli e soprattutto Nike, con la quale il contratto in vigore è in scadenza nel 2024 ma da qualche settimana ormai si parla di una possibile interruzione del rapporto con Adidas che eventualmente sarebbe pronta a subentrare.

Inevitabilmente si sono poi scatenate le fantasie dei tifosi e non solo, che hanno provato a immaginare come potrebbe essere la nuova maglia dell’Inter firmata Adidas. Il designer FKD Design la immagina così:

