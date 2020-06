Maglia Inter 2020/21, le immagini del nuovo design nerazzurro

In attesa di ripartire prima in Coppa Italia e campionato per poi concludere la stagione ad agosto con l’Europa League, continuano ad uscire altre immagini della divisa home che l’Inter indosserà il prossimo anno con molta probabilità. In attesa di ufficialità, posticipata ovviamente per lo slittamento intero della stagione, sembra essere confermata la nuova linea del club che riproporrà come nel 2011 i colori nerazzurri a zig-zag.

Un modello che, a dire la verità, non ha fatto impazzire a primo impatto i tifosi interisti, probabilmente perché nel ricordo della maglia del 2011 è conservato l’inizio della caduta dell’Inter dopo stagioni di vero dominio in Italia e non solo. Ad ogni modo, il sito esperto nel settore footyheadlines, ha pubblicato nuove immagini della divisa che la formazione interista dovrebbe indossare il prossimo anno, basate comunque su modelli non ancora non ufficiali.

